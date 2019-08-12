Адвокат Петра Порошенко заявил, что его клинт не сможет явиться на следующий допрос в конце нынешней недели, поскольку защитник уходит в двухнедельный отпуск. Об этом в своем телеграм-канале написал известный юрист Андрей Портнов.

"Иными славами, у Порошенко нет возможности содержать второго адвоката и приходится ломать комедию с формальной невозможностью прибыть для допроса, потому что без адвоката будет нарушено его право на защиту. Это уже не первая попытка Порошенко подменять следственные действия формальностями. В предыдущих случаях фигурант цеплялся за международный визит, конституционное право не давать показания и тезисы о не помню и не знаю", - пишет Андрей Портнов.

По его данным, в связи с этим обстоятельством, Порошенко получил сегодня сразу две новые повестки к следователям на начало сентября.

"А вообще, надо привыкать к допросам. 12-15 первых уголовных производств, по 2-3 вызова в каждом, потом личное участие в мере пресечения и после обвинительного акта - судебные заседания 1-2 раза в неделю. То есть, количество соприкосновений с правоохранительными и судебными органами будет исчисляться десятками. Потом приговор. Как-то так. Такая среднесрочная перспектива", - написал Портнов.

Ранее "Страна" писала о том, что глава ГБР Труба пообещал в следующий раз допросить Порошенко на детекторе лжи.

Также мы сообщали, что Порошенко два часа допрашивали по делу Прямого канала.