В Киеве 10 августа в озере в Голосеевском районе обнаружили труп мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сообщается, что около 19:30 по адресу улица Академика Лебедева, 32, прохожие заметили в озере тело человека. На место сразу же вызвали спасателей, которые выяснили, что пострадавший мертв.

Тело находилось на расстоянии 15 метров от берега, на глубине 3 метра, его доставили с помощью водолазного снаряжения. Погибший - мужчина, гражданин Индии, 1998 года рождения.

Обстоятельства его смерти устанавливаются.

Напомним, на Русановке в Киеве мужчина застрял в болоте. Его доставали спасатели.

Также мы писали, что в Киеве мужчина, отмечавший рождение долгожданных детей, упал с катера и утонул в Днепре.