Харьковская местная прокуратура №4 направила в Московский районный суд города обвинительный акт в отношении заведующего кафедрой одного из частных медицинских центров, подозреваемого в торговле рецептами на наркотические и психотропные препараты. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По данным досудебного следствия, в течение февраля-марта этого года подозреваемый незаконно выдавал рецептурные бланки людям, у которых не было оснований для получения наркотических лекарств. При этом врач не осматривал таких "пациентов" и не проверял, можно ли им употреблять такие препараты.

За один незаконный рецепт мужчина получал в среднем 400-500 грн. В общей сложности следствие задокументировало 101 эпизод противоправной деятельности.

Фото: khar.gp.gov.ua

Правоохранители пресекли бизнес на рецептах в конце марта. Во время обысков на рабочем месте подозреваемого они обнаружили медицинскую документацию, незаполненные рецептурные бланки, копии уже выданных рецептов, свидетельствующих о незаконной деятельности врача.

Фото: khar.gp.gov.ua

34-летнему врачу-наркологу инкриминируют торговлю рецептами на специальные (наркотические) лекарственные средства (ч. 1, 2 ст. 319 Уголовного кодекса Украины). Если вина медика будет доказана в суде, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее "Страна" сообщала, что в Запорожской области полицейские разоблачили группу наркоторговцев и изъяли наркотики на сумму более 20 млн грн.

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