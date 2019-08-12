Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов ответить на вопросы с применением детектора лжи в прямом эфире на телеканале "Прямой", но не в Государственном бюро расследований.

"Я не доверяю ГБР, их руководству. Я не верю в объективность и непредвзятость следствия. Вместе с тем на "Прямом" канале, те вопросы - а у меня есть их перечень - я готов озвучить. Я готов пройти детектор лжи в прямом эфире на "Прямом" канале", - сказал Порошенко на брифинге в Киеве.

Видео: заявление о допросе на детекторе лжи с 2:57

Напомним, в понедельник после допроса Порошенко в ГБР глава ведомства Роман Труба заявил, что следующий допрос Порошенко может проводиться с использованием полиграфа.

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