Президент Владимир Зеленский потребовал подать в отставку от начальника Главного управления Национальной полиции в Житомирской области Вячеслава Печененко. Об этом глава государства сказал во время поездки в Житомирскую область, 12 августа.

Зеленский спросил Печененко, знает ли он, что происходит в области с нелегальной добычей янтаря и как он с этим борется. Начальник полиции отрапортовал, что нелегальный промысел почти остановлен, однако полностью побороть его невозможно.

"Я вам не верю, извините пожалуйста... Я вам рекомендую очень покинуть свою должность", - возмущенно сказал президент.

Видео: YouTube/ Зе! Володимир Зеленський

Зеленский заявил, что поговорит по поводу увольнения Печененко с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

Затем глава государства поговорил с главой службы безопасности области. Он поинтересовался у чиновника, знает ли тот, что СБУ участвует в схеме незаконной добычи. Выслушав невнятные оправдания, Зеленский сказал, что сменит на посту и областного прокурора с начальником областного управления СБУ.

Ранее "Страна" сообщала, что президент представил председателя Житомирской ОГА Виталия Бунечко.

Мы также писали, что Зеленский заставил главного лесника Житомирской области написать заявление об увольнении.

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