Кибар Халваши, новый владелец грузинской телекомпании "Рустави-2", которая сменила руководство после скандала с матом в адрес Путина в прямом эфире, собирается продать ее. Об этом сообщает пресс-служба канала.

Так, по словам Халваши, долги телекомпании оцениваются в более чем $24 млн, а сам он не может вывести компанию из глубокого финансового кризиса.

"К сожалению, моей финансовой способности недостаточно, чтобы вывести компанию из глубокого кризиса. Поэтому я открыто и публично говорю, что я готов поговорить с любым заинтересованным лицом, которое купит "Рустави-2", - сообщил Халваши.

При этом единственным исключением он назвал Михаила Саакашвили, с которым не будет вести переговоров.

Напомним, скандал вокруг грузинского телеканала "Рустави-2" вспыхнул 7 июля, когда журналист Георгий Габуния начал свою авторскую программу "Постскриптум" с обращения к президенту России Владимиру Путину, в котором обматерил его. После этого Габунию по решению телеканала отстранили от работы на два месяца.

Кроме того, после скандала с руганью в адрес Путина канал "Рустави-2" сменил собственников. В свою очередь, новые хозяева канала первым делом уволили гендиректора Нику Гварамию.