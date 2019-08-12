Компания "Mетро Кеш энд Керри Украина" заявляет, что дневник с картой Украины без Крыма, который приобрел покупатель в Киеве 11 августа, был принесен в торговый центр третьим лицом.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу компании.

"Согласно предварительным результатам внутреннего расследования, проводимого в настоящее время службой безопасности компании "Метро Кэш энд Кэрри Украина", установлено, что этот дневник был принесен в ТЦ Метро извне третьим лицом и выставлен на полку к другим дневникам данного производителя. Через 30 минут после этого клиент нашел и приобрел данный дневник", - заявили в пресс-центре и добавили, что это является официальной позицией компании.

В "Метро" также подтвердили, что 11 августа 2019 года клиент компании нашел на полке торгового центра по адресу г. Киев, проспект П. Григоренко, 43 школьный дневник, на обложке которого была изображена карта Украины без АР Крым.

"Сообщаем, что этот товар был изъят из продаж всех ТЦ Метро еще 15.07.2019 - сразу после того, как мы получили первое сообщение о нем от клиента. Согласно официальной информации компании "Папирус", которая является производителем и поставщиком данного товара, с момента обнаружения этих дневников, а именно около месяца назад, производство их прекращено, и поставок ни в один ТЦ "Mетро" не происходило", - добавили в компании.

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