Экс-глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль полагает, что тех, кто придумал предвыборный лозунг "Армия. Мова. Вира" для экс-президента Петра Порошенко, надо казнить. Об этом пишет "Главред".

"Кучка "правых" собрались и начали подталкивать страну туда, куда считали нужным. Я не говорю об армии - я говорю о лозунге "язык и вера". Надо казнить того, кто выбрал такой лозунг для избирательной кампании Порошенко", - сказал Геннадий Москаль.

По его словам, для многих регионов Украины такие лозунги не близки, а для кампании надо было выбирать то, что будет восприниматься по всей стране.

"Такие лозунги, как язык и вера, не воспринимаются большинством регионов Украины. А нужно начинать с того, что воспринимается везде: снижение цены на газ, повышение пенсий и уровня жизни людей и тому подобное. Это воспринимается в каждом уголке Украины. Но этого никто не делает", - сказал Москаль.

Напомним, в июле в рамках предвыборного тура Петр Порошенко посетил Прикарпатье, где со сцены он пытался раззадорить и завести людей в духе тамады и предлагал им кричать "Армия. Мова. Вира". "Страна" публиковала видео.

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