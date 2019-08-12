Полиция Тячевского района Закарпатской области выясняет обстоятельства ДТП с участием 12-летнего водителя квадроцикла, который вылетел на встречную полосу и столкнулся с легковушкой. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

Информация о ДТП и госпитализации в Тячевскую больницу восьми человек, трое из которых - дети, поступила на линию "102" 11 августа около 15:00. Сама авария произошла около 13:00 в селе Угля Тячевского района.

Следствие установило, что 12-летний житель села Угля, управляя квадроциклом, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Skoda Octavia. За рулем легковушки был 35-летний житель села Великая Уголька.

Фото: zk.npu.gov.ua

В результате аварии телесные повреждения получили оба водителя, а также шесть пассажиров автомобиля: 47-летняя женщина, 44-летний мужчина, 24-летняя женщина и трое детей 3, 4 и 13 лет. Пострадавших детей поместили в реанимационное отделение.

Фото: zk.npu.gov.ua

По факту ДТП, повлекшего тяжелые травмы у пострадавших, а также за допуск к управлению автотранспортом лица, не имеющего на это права, возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины и части 1 статьи 287 УК.

Автотранспорт помещен на штрафплощадку Тячевского отделения полиции.

Ранее "Страна" писала о тройном ДТП под Одессой с четырьмя погибшими.

Мы также рассказывали о ДТП в Киеве, при котором автомобиль снес светофор и влетел в билборд.