Сегодня пик летнего звездопада Персеиды. В ночь с 12 на 13 августа украинцы увидят сотни метеоров в час - ярких светящихся точек. В народе на "падающую звезду" принято загадывать желания, но даже, если полюбоваться Персеидами сегодня не получится, их можно увидеть до 26 августа, просто зрелище будет не таким насыщенным.

"Страна" собрала информацию об одном из самых красивых астрономических явлений лета.

Что такое Персеиды

Персеиды - это частички хвоста кометы Свифта-Туттля, которая сближается с Солнечной системой раз в году - в августе. Ее хвост состоит из пыли и газа, и когда эти крупицы шлейфа на большой скорости попадают в атмосферу Земли, то сгорают, раскалившись от трения. С нашей планеты это выглядит, как мелькающие яркие вспышки на ночном небе.

Свое название явление получило, поскольку визуально кажется, что светящиеся частички появляются в районе созвездия Персея.

Фото: Орбита "матери Персеид" - кометы Свифта-Туттля

Упоминание о Персеидах (правда тогда они так не назывались) встречаются в японских и корейских летописях 8-11 веков. А в 19 веке явление официально зафиксировал бельгийский математик Ламбер Адольф Жак Кетеле, он и считается их открывателем. В 1839 году Кетеле стал свидетелем особенно урожайного "звездопада" - в час можно было наблюдать до 160 метеоров.

Фото: Вот так частички хвоста кометы попадают в атмосферу Земли

Весомую лепту внес и итальянский астроном Джованни Скиапарелли. Именно он впервые заявил, что Персеиды связаны с кометой и своим появлением обязаны именно ей.

Когда и где смотреть

Августовский метеорный поток начался 17 июля и закончится 26 августа. Особенностью звездопада в 2019 году станет наличие на небе яркой Луны. Это может помешать насладиться звездопадом во всей красе. Сегодня ночью ожидается до 100 Персеид в час. В начале ночи их эпицентр сосредоточится на северо-востоке, а к утру постепенно поднимется над горизонтом, так что метеоры можно будет видеть по всему небу.

Идеальна для наблюдения местность вдали от городских огней, фонарей - на берегу водоема, в поле, на поляне в лесу. Но можно найти более-менее удачное место и в черте города - на балконе высотки, на крыше, в зеленой полосе с минимумом освещения, на окраине города.

Несмотря на то, что метеоры - это совсем не падающие звезды и ни один такой небесный объект во время Персеид не пострадает, можно присоединиться к традиции загадывать желания - в одиночку или в хорошей компании.