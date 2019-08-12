На этой неделе в Киеве синоптики обещают возвращение жары до +30 и выше. В течение недели особых осадков не ожидается, за исключением четверга, а на выходных термометры покажут не выше +22...+24.

"Страна" собрала данные от шести синоптических источников, чтобы узнать, какой будет погода на этой неделе с 12 по 18 августа.

Укргидрометцентр

По данным Укргидрометцентра, эта неделя в Киеве начнется с +30...+32 - такую температуру обещают в понедельник и вторник. Со среды дневная температура понизится до +25...+29. В среду, 14 августа, когда православные отмечают Спас, в столице пройдет гроза.

Sinoptik.ua

Сайт Sinoptik.ua также пишет, что начало недели в Киеве будет жарким. В понедельник +28 днем, а в среду воздух разогреется до +33. В четверг обещают дождь и снижение температуры до +21. Далее переменная облачность без осадкой, но такой жары уже не будет: +23...+24.

Gismeteо

Сайт Gismeteо прогнозирует, что пик жары на этой неделе придется на вторник, когда ночью будет +19, а днем +31. После дождя в четверг температура пойдет на спад: +22 днем. На выходных +12...+15 ночью и +23...+24 днем. Осадков в субботу-воскресенье не будет.

Мeteoprog.ua

Прогноз Мeteoprog.ua показывает, что в понедельник и вторник воздух прогреется до +29...+32. 13 августа возможна гроза. В среду, 14 августа, температура днем опустится до +22, обещают грозу. Погодный ресурс обещает дождь и в пятницу, 16 августа. Погода на выходных такая: днем +25...+26, переменная облачность без осадков.

Weather.com

Сайт Weather.com сообщает, что в течение недели в Киеве будет переменная облачность без осадков. В понедельник в Киеве ночью +19, днем до +29. Во вторник солнечно, на термометрах до +34. В среду еще сохранится теплая погода - до +31. С четверга похолодает: ночью обещают до +13...+14, днем +22...+24.

На выходных в столице днем +22...+24, без осадков.

Наталья Диденко

Синоптик ресурса Opogode Наталья Диденко сообщила, что с 13 августа в Украину придет сильная жара. В Киеве температура воздуха достигнет +30...+35 градусов. Во вторник, 13 августа, в столице возможен дождь с грозой - во второй половине дня или вечером.

На Маковея, 14 августа, жара в Украине продолжится. Однако с запада придет существенное понижение температуры воздуха. В дальнейшем похолодает и в других регионах.

Как сообщала "Страна", из-за холодной погоды и дождей в начале августа на рынке замедлилось созревание огурцов, из-за чего цены на сезонные овощи резко взлетели на рынке.

Также мы писали о том, какой была погода с 5 по 11 августа в Киеве. В течение недели было от силы три теплых дня, которые сопровождались грозовыми дождями.