Получая кредит, заемщик твердо уверен, что вернет деньги в срок и выплатит проценты. К сожалению, часто возникают просрочки, задолженность накапливается, кредитная история ухудшается.

Что такое кредитная история

Кредитная история содержит информацию о каждом клиенте, который хотя бы раз получал кредит в банке или финансовой организации. В каких банках кредитовался клиент, на какой срок и в каких суммах, насколько добросовестно обслуживал долг, вовремя ли рассчитался по обязательствам.

Прежде, чем дать новому клиенту деньги в долг, финансовая организация проверяет его историю кредитования. Если история положительная и клиент вовремя погашает тело и проценты, финансисты не отказывают в кредитовании. Если же заемщик допускает частые просрочки, открывает несколько кредитов и не погашает по ним проценты в срок, банки, как правило, отказывают. МФО охотнее выдают кредит онлайн на карту с плохой кредитной историей, поскольку они не так критичны в оценке финансовых рисков. Однако, такая готовность компенсируется высокими процентными ставками.

Причины проблем с кредитной историей

Частые просрочки характеризуют заемщика как ненадежного. Просрочка бывает:

краткосрочная (задержка от 3 до 7 дней) — допустимый период для погашения;

непогашенная (задолженность более 10 дней) — говорит об ухудшении платежной дисциплины клиента.

Также влияет частота возникновения просрочки. Одноразовые ситуации, когда человек допускает несвоевременное погашение кредита, не критичны. При последующем обращении в банк, достаточно будет объяснять причины, по которым случилась задержка выплаты долга. Ситуации, когда просрочка возникает часто, говорят о серьезных проблемах в финансовом состоянии клиента. Банки вносят эту информацию в Бюро кредитных историй. В результате новые заявки на получение займа в большинстве случаев будут отклонены.

Что такое бюро кредитных историй

Бюро кредитных историй — это базы данных, в которых накапливаются данные о должниках и качестве обслуживания долга. Каждый банк обязан передавать данные о заемщиках и том, как они погашают кредиты, в подобные организации.

Как правило, в бюро подаются следующие данные:

размер займа

сроки погашения

просрочка

количество невыполненных обязательств.

Минус этой идеи – на территории Украины нет одного централизованного бюро. На сегодня действует около девяти организаций, которые накапливают информацию о физических лицах-заемщиках.

Как проверить свою кредитную историю?

По законодательству, каждый гражданин Украины имеет право ознакомиться со своей историей кредитования бесплатно. Сделать это можно один раз в год. С этой целью пишется заявление и передается в бюро кредитных историй вместе с копией паспорта и индивидуального кода налогоплательщика. При последующих обращениях услуга будет платной (25-50 грн).

Можно ли получить кредит с плохой историей кредитования

Взять кредит в банке людям с негативной историей практически невозможно. В таких случаях следует обращаться в МФО, которые практикуют онлайн кредитование.

Кроме того, нередки случаи, когда в кредитных историях возникают ошибки: кредиты у лиц, которые никогда не обращались в банк, несуществующие просрочки, непогашенные долги и прочее.

При обнаружении ошибки финансисты рекомендуют писать заявление в бюро. В течение двух недель проблема решается.

Как исправить кредитную историю

Исправить испорченную кредитную историю возможно. Для этого следует брать новые ссуды. Главное при этом, вовремя возвращать долги. Досрочное погашение станет дополнительным плюсом.

Восстановить доверие также помогут дополнительные документы, которые подтвердят финансовую стабильность заемщика. Это справки о заработной плате, свидетельства о праве собственности на недвижимость или транспорт.