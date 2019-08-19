19 августа 2019 православные отмечают Яблочный Спас, второй из трех Спасов в августе. Это народное название праздника Преображение Господне. В этот день верующие святят в церкви яблоки, а также мед, пшеничные и ржаные колосья.

Значение Яблочного Спаса

Яблочный Спас имеет как христианские, так и языческие корни. У древних славян в этот день отмечался праздник, посвященный урожаю. Это время преображения природы, завершение лета и приближение осени. С этого дня можно было есть яблоки и вообще плоды нового урожая.

В церковной традиции это день Преображения Господня. По легендам, в этот день Иисус пошел с тремя своими учениками на гору Фавор для молитвы и во время нее преобразился. Он предстал перед апостолами в белоснежных одеждах, а его лицо осветил божественный свет. Также перед ним появились ветхозаветные пророки Моисей и Илия, с которыми Иисус побеседовал. После этого ученики увидели большое облако, из которого раздался голос, что Иисус - это сын Божий. Этот эпизод описан в Евангелии от Матфея.

Что можно и нельзя делать на Яблочный Спас

В этот день верующие несут в церковь яблоки, груши и другие фрукты и освящают их. Считается, что только после этого можно есть яблоки нового урожая.

Второй Спас приходится на дни Успенского поста, соответственно, нельзя есть мясные, молочные продукты, яйца, пить алкоголь.

В этот день, как и во многие другие праздники, нельзя работать по дому. Один из запретов касается шитья, в народе даже есть поговорка: "Кто на Спаса шьет – до конца дней слезы льет.

В этот день нужно раздавать еду нищим, больным, угощать детей. Чем больше яблок вы раздадите в качестве угощения, тем более щедрым для вас будет весь следующий год.

Также яблоки несли на кладбище, на могилы умерших родственников.

По примете, нужно загадать желание перед тем, как откусить первый кусочек яблока, - оно должно сбыться.

На Яблочный Спас по традиции готовят выпечку с яблоками: пироги и пирожки, рулеты, булочки, штрудели.

Открытки и поздравления с Яблочным Спасом

Пусть дни будут сладкими, а жизнь сочной. С Яблочным Спасом

Желают здоровья крепкого, как спелое яблочко и жизни сладкой, как мед. Пусть тебя хранит Господь. С Яблочным спасом!

Август - время урожая, он радует дарами нас.

И лето, нынче провожая, встречайте с миром второй Спас.

С праздником, с Яблочным спасом!

Пусть всё будет прост прекрасною

Здоровья, удачи и мира,

медово-яблочного пира.

Пусть Бог тебя хранит всегда.

Ведет чрез долгие года.

Пусть этот вкусный, сладкий Спас

накопит счастья про запас.

Желаем вам солнечных, ласковых дней.

И помыслов добрых, и светлых идей.

Пусть Яблочный Спас вас от бед сохранит,

от зла, от несчастья, от всяких обид.