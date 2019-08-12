В Иране заявили, что сопровождение судов в Персидском заливе кораблями ВМФ США и Великобритании не помешают задержаниям танкеров. Об этом сообщает "Интерфакс".

Так, командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) адмирал Али-Реза Тангисири заявил телеканалу Аl-Mayadeen, что Иран может захватить любое судно, а появление израильских военных кораблей в Персидском заливе может привести к войне в регионе.

По словам адмирала, ВМС КСИР обеспечивает безопасность в Ормузском проливе и Персидском заливе и иностранные военные корабли там не нужны. Иран будет обеспечивать безопасность Ормузского пролива до тех пор, пока он способен экспортировать нефть.

При этом, по его мнению, США и Великобритания разрабатывают различные сценарии для того, чтобы узаконить свое присутствие в Персидском заливе - в том числе, американские корабли устраивают нападения на нефтяные танкеры близ иранских вод, чтобы затем обвинить в этом Тегеран.

Напомним, 4 июля неподалеку Гибралтара, с помощью ВМС Великобритании задержали танкер из Ирана Grace 1, его подозревали в перевозке иранской нефти в Сирию в нарушение санкций ЕС.

В ответ 19 июля британский танкер Stena Impero с 23 членами экипажа на борту был задержан силами Ирана в Ормузском проливе по обвинению в нарушении правил международного судоходства. Лондон пригрозил Тегерану серьезными последствиями, если тот в ближайшее время не освободит судно.