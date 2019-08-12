К Земле со скоростью 46,6 тыс. км в час приближается астероид размером с Великую пирамиду Хеопса в Гизе. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Так, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отслеживает этот астероид, который назвали 2019 OU1. Его ширина достигает 160 метров.

Ближе всего к Земле 2019 OU1 окажется 28 августа. Небесное тело относится к классу Аполлона, который составляет большинство потенциально опасных астероидов. По данным Центра NASA по изучению объектов, сближающихся с Землей (CNEOS), астероид окажется в 40 раз ближе к Земле, чем ближайший сосед планеты - Венера.

Напомним, астроном-любитель снял на фото падение астероида на Юпитер.

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