В ночь на 12 августа в Киеве по адресу улица Бориса Гмыри, 6 возник конфликт между местными жителями и темнокожими иностранными студентами, который вскоре перерос в драку. Об этом сообщает "Информатор".

Уточняется, что мужчина попросил иностранцев сделать тише музыку в автомобиле, а после - разбил в их машине лобовое стекло. Иностранцы в ответ на это пошли на него с кулаками.

По данным полиции, иностранцы, которые учатся и временно проживают в Украине, подъехали к дому номер 6 на улице Гмыри и включили громкую музыку в своей машине. Местный житель сделал замечание темнокожим парням и девушкам в агрессивной форме. На что иностранцы отреагировали резко и попытались наехать на мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Возмутившись, он разбил лобовое стекло в автомобиле.

Фото: kiev.informator.ua

В результате конфликта между сторонами завязалась драка, в ходе которой двое местных жителей получили травмы. Их госпитализировали. Местные жители вызвали полицию. Наряд патрульной полиции задержал одного из иностранцев, так как он вел себя особенно агрессивно. Из автомобиля правоохранителей задержанный выкрикивал нецензурные выражения на английском и грозился убить мужчину - участника конфликта.

Друзья задержанного иностранца, которые также были пьяны, уверяли журналистов и прохожих, что причина их задержания - темный цвет кожи. Правоохранители проверили их на драгере. Прибор показал, что в организме водителя авто 0,29 промилле алкоголя. Отмечается, что допустимая норма за рулем - 0,2 промилле.

Ранее "Страна" писала о том, что В Киеве возле школы нашли труп иностранца.

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