Полиция разоблачила деятельность преступной группировки, которая действовала в Крыму, Херсонской, Николаевской, Одесской и Запорожской областей и управлялась "ворами в законе". Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

За деятельностью преступной организации правоохранители следили почти год. За это время удалось установить, что она работала под руководством так называемых "воров в законе". Задержанные в течение двух лет собрали несколько десятков миллионов гривен для воровского "общака".

Так называемым "куратором" юга Украины был житель Одессы, "вор в законе" по кличке "Шарик". Херсонское "звено" преступной организации возглавлял лидер региональной преступной среды. В его обязанности входил контроль за наполнением "общака". Средства поступали от мошеннических действий, краж, угонов, нелегальных перевозок в Крым. В течение двух лет сумма "взносов" составила 23 миллиона гривен.

Эти деньги использовались для личных нужд "воров в законе", обеспечения криминальных "авторитетов" сигаретами и алкоголем в местах лишения свободы, приобретения мобильных телефонов. Также на эти средства организовывали преступные "сходки", подкупали служебных и должностных лиц, нанимали адвокатов для других членов преступной организации и проводили акции по дискредитации правоохранителей.

Во время проведения следственных действий полиция провела около 30 санкционированных обысков в Херсонской, Одесской и Запорожской областях. Четырем фигурантам дела объявили подозрения. Злоумышленникам инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ст. 255 (создание преступной организации), ст.189 (вымогательство) и ст. 307 (незаконное изготовление, приобретение или сбыт наркотических средств).

Фото: npu.gov.ua

Видео: YouTube/ Національна поліція України

Напомним, в полиции заявляли, что в Украине сейчас 15 воров в законе, и 12 из них долларовые миллионеры, которые рвутся во власть.

Также мы писали, что киевский суд отпустил под домашний арест "вора в законе" из России, которого ищет Интерпол.