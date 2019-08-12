Очень бдительные и продвинутые кинозрители в фильме "Однажды в Голливуде" режиссера Квентина Тарантино обнаружили недопустимый киноляп. Об этом сообщает The Independent.

Речь идет о часах, которые в фильме носит герой Брэда Питта. По данным сайта Worn and Wound, часы Citizen 8118 Bullhead появились на рынке лишь в 1972 году, в то время как действия в картине разворачиваются в 1969 году.

В остальном же, по мнению критиков, кадры картины Тарантино очень точно соответствуют атмосфере 1960-х годов на Голливудском бульваре.

Ляп с часами: кадр из фильма

Ранее "Страна" писала о том, что фильм Тарантино "Однажды в Голливуде" за первые выходные собрал в прокате $40,3 миллиона.

Также мы сообщали, что Тарантино раскрыл детали своего последнего фильма в карьере.