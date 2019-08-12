Утром в понедельник, 12 августа, экс-президент Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований, к зданию ГБР поддержать отца приехали его сын Михаил и дочери Евгения и Александра. Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Миша Порошенко пришел с друзьями своего же возраста. Они окружили его и ограждали от внимания журналистов. Саша и Женя Порошенко - две сестры и дочери бывшего гаранта - стоят с плакатами.

Фото: "Страна"

Напомним, в ГБР засекретили информацию по уголовным делам против Порошенко.

Также мы писали, что недавно Госбюро расследований открыло дело по мальдивскому вояжу Порошенко на стыке 2017-2018 годов. Экс-президент и его семья тогда покинули Украину по документам оперативного прикрытия - то есть, под вымышленными именами. По информации юриста Андрея Портнова, в ГБР подозревают, что это незаконно.