В воскресенье, 11 августа, в Полтавской области наблюдался паргелий - редкое природное явление, благодаря которому человеку кажется, что в небе сияют два солнца. Об этом на странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

Отметим, что паргелий выглядит как светлое радужное пятно на уровне Солнца. Он возникает вследствие преломления солнечного света в анизотропно ориентированных кристалликах льда, парящих в атмосфере.

"Невероятная красота, впечатления - от восторга до немного какого-то страха. Что там говорить, если бы мы были не в современной машине на современной дороге, а шли полтавскими зарослями, босые, с какими-то сумками за плечами и вдруг увидели вот такой паргелий! Кстати, случилось это в районе села Коноплянка Великобагачанского района Полтавской области в 19:43. Паргелий со старого греческого означает фейковое солнце, ненастоящее, фальшивое. Очень красиво, вдруг когда увидите, будете знать – паргелий", - написала Диденко.

Скриншот, фото, видео: Facebook/ Наталка Діденко

Напомним, синоптики удивили прогнозом первых холодов в Украине уже в конце августа.

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