Пять детей стали жертвами пожара в детском саду, который произошел в американском штате Пенсильвания. Об этом сообщает CBC News со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Уточняется, что трагедия случилась в городе Эри в воскресенье, 11 августа. Погибшим детям было от 8 месяцев до 7 лет. Также в результате происшествия пострадали двое взрослых, среди них - владелица заведения.

Причины возгорания не указываются. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Фото: cbc.ca

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