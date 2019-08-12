В США во время пожара в детсаду погибли пятеро детей в возрасте от 8 месяцев до 7 лет. Фото
Пять детей стали жертвами пожара в детском саду, который произошел в американском штате Пенсильвания. Об этом сообщает CBC News со ссылкой на местные правоохранительные органы.
Уточняется, что трагедия случилась в городе Эри в воскресенье, 11 августа. Погибшим детям было от 8 месяцев до 7 лет. Также в результате происшествия пострадали двое взрослых, среди них - владелица заведения.
Причины возгорания не указываются. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
Фото: cbc.ca
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