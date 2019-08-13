Сегодня, 13 августа, в Украине и мире отмечают ряд важных праздников, а также исторических дат. Православные почитают память пророка Евдокима, а в мире отмечают День левшей. Также сегодня именины встречают Анна, Владимир и Елизавета.

Народные и церковные праздники

Православные чтут память Евдокима Каппадокиянина - праведника, жившего в IX веке в Азии. Он получил воспитание в благородной семье, отличался прилежностью и послушанием. Евдокима считают покровителем семьи. В юности он избегал женщин, по религиозным соображениям принял обет безбрачия. За свою короткую жизнь - 33 года - праведник заботился об обездоленных людях, оберегал вдов и сирот. После смерти у его гроба люди получали исцеление.

В народе отмечают Евдокимово заговенье накануне Успенского поста (с 14 по 27 августа). В пост разрешалось есть хлеб из нового урожая, овощи, ягоды. Особенной культурой считалась репа. Ее готовили на пару, часто варили, делали компоты, пироги и даже настаивали репный квас.

Народные приметы:

В Евдокимов день заговаривали борону, чтобы исключить поломку зубьев у орудий труда во время работы в поле.

Если Евдокимов день ветреный, значит зимой будет много снега.

Международные праздники

13 августа - Международный день леворуких людей (левшей). Праздник учредили в 1992 году по инициативе британского Клуба левшей, чтобы обратить внимание на проблемы левшей в праворуком мире.

События и даты

13 августа 3114 г. до н. э., согласно календарю индейцев майя, был сотворен мир.

В 1899 году американский изобретатель Уильям Грей запатентовал телефон-автомат. В этом же году родился известный английский кинорежиссер Альфред Хичкок. Он получил "Оскар" за лучшую режиссуру фильма "Ребекка" и был номинирован на "Оскар" за фильм "Окно во двор".

В Нью-Йорке в 1907 году впервые появились такси. Изначально они были разного цвета, но спустя время эта система общественного транспорта приобрела отличительный желтый цвет и стала известной во всем мире.

В 1912 году французский врач Г.Один впервые выделил вирус рака.

В 1926 году родился кубинский революционер Фидель Кастро.

А в 1984 году родилась первая ракетка Украины Елена Бондаренко.

Именины

Свои именины отмечают Анна, Антон, Василий, Владимир, Елизавета, Иван, Максим, Сергей, Юрий.