В сети гипермаркетов Metro в Киеве продают школьные дневники, на которых изображена карта Украины без Крыма. Об этом киевлянин Владимир Бируля написал в Facebook.

Он обратился к сети магазинов и компании-производителю дневников с требованием предоставить объяснения.

"Привет дорогие Metro Cash & Carry Ukraine и "Папирус". Почти месяц назад я впервые увидел в продаже такие интересные дневники на полках супермаркета. Тогда Metro сообщили, что все дневники изъяты из продажи. "Папирус" отписал, что и так знал об этой неприятности и затребовал их у дистрибьюторов для дальнейшей утилизации. Так почему же сегодня я снова видел их на тех же полках в продаже?" - написал он.

При этом, по словам Владимира Бирули, дневники он заметил еще месяц назад, связался с "Metro" и "Папирусом", где ему сообщили о том, что ошибку исправят. Однако теперь персонал гипермаркета не смог ему объяснить, каким образом данные дневники снова появились на прилавках.

Скриншоты: Facebook/ Volodymyr Birulia

Скриншоты: Facebook/ Volodymyr Birulia

Напомним, в аэропорту "Борисполь" крутили проморолик Минстеця с Украиной без Крыма.

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