Утром в понедельник, 12 августа, экс-президент Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований. Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Под стенами здания ГБР собралось несколько десятков журналистов, а также активисты. Противники Петра Порошенко пришли с плакатами и выступают в мегафоны. Их насчитывается несколько десятков.

В то же время на месте присутствует и группа поддержки Порошенко, которая блокирует выступление противников звуком сирены. К зданию Бюро пришел также сын экс-президента Михаил. Охрану порядка обеспечивает несколько десятков правоохранителей.

"Страна" ведет онлайн-репортаж с места событий.

11:42 Депутат "Европейской солидарности" Виктория Сюмар.

11:34 Допрос уже идет два часа.

11:31 Ребят в красных кофтах группа поддержки Порошенко почему-то побаивается. Между собой их называет:"Стоят черти".

Фото: Страна ua

11:22 У стен ГБР пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав Цеголко.

Фото: Страна ua

11:15 Рядом с авто Порошенко находятся и ребята спортивного телосложения, они не в числе охраны, рассеялись в толпе.

Фото: Страна ua

11:10 - We need freedom of speech!- кричат у Порошенко

- Английский лучше украинского знаете? - спрашивают их оппоненты.

11:05 - Возьмите флаг Украины! Спойте гимн! Не можете?! - кричат сторонники Порошенка

- Порошенко опозорил национальные символы Украины - отвечают их противники.

11:03 У Порошенко поют гимн и скандируют "Слава нации! Смерть ворогам!"

11:00 Участники митинга пытаются перекричать друг друга. "Реваншистам - ганьба!" - кричат со стороны Порошенко. "Порошенку - ганьба!" - кричат их оппоненты.

10:58 В соцсетях уже отреагировали на детей Порошенко у ГБР. "А вы знали? Хорошие родители теперь водят детей не в зоопарк, а на допросы в ГБР" - написал журналист Богдан Аминов.

10:54 Небольшая словесная перепалка произошла между участниками митинга, но полиция диалога быстро всех разняла.

10:52 "Пороха на нары!" - кричит женщина в мегафон под завывание сирены.

10:45 Юрист Андрей Портнов, который выступает заявителем по большинству дел в отношении Порошенко, уточнил в Telegram, что сегодня экс-президента допрашивают по делу телеканала "Прямой".

"Друзья, сегодня главного государственного фигуранта допрашивают по уголовному производству о телеканале Прямой.

В ответ Порошенко артикулирует аргументами о наступлении на свободу слова.

Поэтому еще раз напоминаю, что это дело вообще не касается журналистов, свободы слова или информационной политики канала.

Это уголовное производство именно об акциях телеканала, которые были оформлены Порошенко на кипрскую компанию, в свою очередь оформленную на подставное лицо - бывшего заместителя Януковича во фракции Партии Регионов Макеенко.

Порошенко, как бывший член Партии Регионов и член правительства Азарова и Януковича, нашёл своего бывшего коллегу по партии и оформил на него телеканал, создавая ложное впечатление, что он не является реальным собственником канала.

В этом уголовном производстве следствие должно доказать, что данная сделка, как и финансирование канала, осуществлялись украденными у украинского бюджета деньгами, отмытыми в офшорные зонах, недополученными в виде налогов, проведёнными между подставными лицами и оформленными фиктивными торговыми операциями в иностранных юрисдикциях.

Ну или пусть кто-то скажет, что это действительно канал Макеенко и Порошенко не имеет к нему отношения", - пишет Портнов.

10:30 Порошенко допрашивают уже час.

10:15 Саша и Женя Порошенко - две сестры и дочери бывшего гаранта стоят с плакатами.

10:08 Дочь экс-президента Александра тоже на митинге.

10:02 Многие отмечают, что кроссовки у сына экс-президента слишком уж демократичные.

9:59 Миша Порошенко и его друзья. Они окружили его и не дали сыну экс-президента пообщаться с журналистами.

9:55 В целом под ГБР около ста активистов суммарно - с обеих сторон.

9:51 Сторонники Порошенко повторяют одну и ту же фразу по 20-30 раз. "ГБР чистит власть, а не медиа!". Видимо, речь об уголовном деле по фиктивной покупке телеканала "Прямой".

9:43 На митинге невероятно громко, две стороны перекрикивают друг друга. Похоже на баттл речевок. Одни кричат "Свобода слова", другие - "Порошенко труба!"

9:37 На месте - сын экс-президента Михаил Порошенко. Он еще подросток и учится в британском "Конкорд колледже". Миша привел с собой друзей того же возраста.

9:32 Петр Порошенко прибыл в ГБР около 09:30, он прошел мимо собравшихся, пожал руки сторонникам и зашел внутрь.

Фото: "Страна"