Организаторы акции протеста на проспекте Сахарова в Москве, которая прошла 10 августа и была посвящена требованиям провести честные выборы в Мосгордуму и остановить полицейский беспредел, обратились к властям с заявкой на согласование нового митинга. Об этом пишет "Коммерсант".

Так, муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев, выступавшие соорганизаторами мероприятия 10 августа, уже подали в мэрию заявку на согласование новой протестной акции. Она должна состояться 17 августа и пройти в форме шествия по бульварам Москвы. Планируется, что этот митинг соберет до 30 тысяч участников. Московская мэрия пока не дала ответ на заявку.

Отметим, что на текущей неделе, 17 августа, на проспекте Сахарова пройдет согласованный митинг КПРФ "За честные и чистые выборы". Партия заявляла, что не будет объединяться на этой акции с независимыми кандидатами в Мосгордуму.

Напомним, всего в Москве прошло уже три акции протеста с требованиями провести честные выборы в Мосгордуму. И если первые две - 27 июля и 3 августа - были не согласованными с властями и знаменовались массовыми задержаниями, то третья, 10 августа, была санкционирована.

"Страна" писала о том, как прошел этот митинг и что показал "майдан" в Москве.