В Винницкой области местные жители отравились едой, которую они 9 августа употребляли на территории Крестовоздвиженского храма в селе Должок. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

Сообщается, что 10 - 11 августа в Ямпольскую районную больницу с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит попали 11 человек, которые 9 августа употребляли еду на территории Крестовоздвиженского храма в с. Должок Ямпольского района. Среди пострадавших - трое детей. Всего в тот день на территории храма находилось 70 человек.

На сегодняшний день проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Напомним, в селе под Житомиром 12 человек отравились на поминках.

Также мы писали, что в Херсонской области 14 детей из пансионата попали в больницу с отравлением.