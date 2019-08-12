Ранним утром в понедельник, 12 июля, в Киеве на улице Метрополита Липковского сгорел минивэн марки Mercedes, полиция рассматривает версию поджога. Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент произошел около 04:00. Автомобиль был припаркован на улице Метрополита Липковского, в салоне в момент пожара никого не было. Пламя охватило переднюю часть автомобиля. У минивэна выгорела кабина водителя, а вот пассажирская часть не успела загореться, но обуглилась. Других автомобилей рядом не было.

Пожарные потушили огонь, на месте также работали правоохранители, которые обнаружили неподалеку от машины пластиковую бутылку объемом около 5 литров. В ней были остатки жидкости желтоватого цвета. Поэтому полицейские рассматривают версию поджога автомобиля.

Фото: kiev.informator.ua

Напомним, на прошлой неделе под Киевом второй раз за два месяца горела птицефабрика.

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