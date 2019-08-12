В воскресенье, 11 августа, в Грозном футбольный матч "Ахмат" - "Спартак" закончился увольнением одного из сотрудников стадиона. Об этом пишет Чемпионат.com.

Все дело в том, что главный арбитр матча Алексей Сухой в ходе игры принял решения удалить на 77-й минуте встречи принял решение удалить форварда хозяев Аблайе Мбенге. В результате судью оскорбили через микрофон прямо на весь стадион. Вероятно, слова были произнесены на чеченском языке и звучали так: "Судья – газ ю ол". Что можно перевести как: "Судья, ты козел".

После инцидента удалось вычислить, кто оскорбил Сухого. По данным СМИ, это был сотрудник пресс-службы стадиона "Ахмат-Арена" Ризван Эдильсултанов, который после инцидент был уволен.

Что касается самой игры, то матч "Ахмат" - "Спартак" 11 августа закончился со счетом 1:3.

Напомним, в 3 туре украинской Премьер-лиги 11 августа Десна обыграла Днепр-1 с минимальным счетом.

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