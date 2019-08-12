В понедельник, 12 августа, в работе поисковой системы Google наблюдаются проблемы. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

"Сбои в работе Google наблюдаются с 17:33 воскресенья по времени Восточного побережья США", - говорится в сообщении сервиса.

Больше всего жалоб на неполадки поступило от пользователей из США и Европы, в частности, из Бельгии, Великобритании, Франции.

Отмечается также, что у пользователей возникают проблемы со входом в учетную запись (19%) и работой поисковой системы (80%).

3 июля в компании Facebook сообщили, что в соцсети, а также в Instagram и мессенджере WhatsApp произошел масштабный сбой.

Тогда на сбой официально пожаловались более 7,5 тыс. человек, на Instagram - почти 14 тыс. пользователей. Менее всего пользователи сетовали на сбой в Whatsapp, их было около 1,6 тыс. человек.

Ранее Facebook сообщил, что впервые предоставит суду идентификационные данные пользователей.