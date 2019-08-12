За минувшие сутки противник восемь раз нарушил режим тишины на Донбассе, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении на странице штаба в Facebook в понедельник утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили пять обстрелов вблизи Старогнатовки - из ручных противотанковых гранатометов, неподалеку Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, вблизи Новотроицкого- из крупнокалиберного пулемета, в районе Павлополя - с применением гранатометов различных систем, неподалеку Гнутово - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции были обстреляны 3 раза неподалеку Крымского - из стрелкового оружия, вблизи Майорска - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в районе Золотого-4 - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

"С начала текущих суток вражеских обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано", - отметили в штабе.

Ранее мы сообщали, что Зеленский уволили Сырского с должности командира ООС. Его заменил генерал-лейтенант Кравченко.

1 июля, состоялась премьера фильма "Донбасс. 5 лет необъявленной войны", который создали журналисты "Страны". Премьера прошла на нашем Youtube-канале.