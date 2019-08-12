На рыболовецком судне в районе российского Туапсе в Черном море в воскресенье, 11 августа, произошел пожар. В результате которого корабль затонул, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в акватории Черного моря, на удалении 1,5 километра от береговой линии поселка Джубга.

В момент пожара на борту судна находились шесть человек, все были доставлены на берег попутными судами, погибших и пострадавших нет.

"От оперативного дежурного Единой дежурно-диспетчерской службы Туапсинского района поступила информация о том, что в акватории Черного моря, на удалении 1,5 км от береговой линии поселка Джубга, по предварительным данным, произошло загорание двигателя рыболовецкого судна", - говорится в сообщении российского МЧС РФ.

По предварительным данным, причиной пожара стало возгорание двигателя.

В конце июля Украина задержала в порту Измаила российский танкер Neyma. По заявлению Киева, именно он заблокировал в ноябре 2018 года Керченский пролив - чтобы не пропустить корабли украинских ВМС.

Ранее у берегов Турции затонуло судно с украинцами на борту.