Владимир Зеленский в Facebook прокомментировал смертельный пожар в одесской гостинице.

"Одесса. "Токио Стар". Ночью мы потеряли восемь человеческих жизней. Десять людей пострадали, четверо из них – в критическом состоянии. И это не из-за войны и обстрелов. А из-за преступной халатности и игнорирования элементарных норм противопожарной безопасности, из-за пренебрежительного отношения к человеческой жизни. Этому будет положен конец", - написал он.

Глава государства заявил, что ответственность будут нести не только те, кто непосредственно виновен в пожаре: "Ответит Вадим Черный, владелец так называемой гостиницы".

Зеленский также отметил, что лично проследит за тем, чтобы наказание отвечало нормам закона и "требованиям справедливости", поскольку нельзя ставить собственную прибыль выше человеческой жизни.

Фото: Скриншот

Напомним, что в одесском отеле "Токио стар" заживо сгорели восемь человек.

Также появились фото и видео с пожара в отеле Одессы, где погибли восемь человек.