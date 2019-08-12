В Москве на МКАД вспыхнула и взорвалась Tesla с детьми в салоне. Видео
В Москве на МКАД загорелся и взорвался электромобиль Tesla. В салоне авто в момент ДТП находились дети, но к счастью они отделались лишь ушибами и испугом. Об этом передает РБК.
Водителя же электрокара госпитализировали с переломами ноги и носа. Пострадавшим оказался генеральный директор УК "Арикапитал" 41-летний Алексей Третьяков.
"Я ехал по МКАД, по левой полосе, со скоростью 100 км/ч и не заметил припаркованную машину-эвакуатор. Tesla врезалась в него боком и после этого загорелась", - сообщил Третьяков.
Он добавил, что ехал не на полноценном автопилоте, а за рулем с включенной функцией "ассистент водителя".
"Это неполноценный автопилот, в Model 3 есть функция "ассистент водителя", то есть я держал руль", - пояснил Третьяков.
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