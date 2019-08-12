В Москве на МКАД загорелся и взорвался электромобиль Tesla. В салоне авто в момент ДТП находились дети, но к счастью они отделались лишь ушибами и испугом. Об этом передает РБК.

Водителя же электрокара госпитализировали с переломами ноги и носа. Пострадавшим оказался генеральный директор УК "Арикапитал" 41-летний Алексей Третьяков.

"Я ехал по МКАД, по левой полосе, со скоростью 100 км/ч и не заметил припаркованную машину-эвакуатор. Tesla врезалась в него боком и после этого загорелась", - сообщил Третьяков.

Он добавил, что ехал не на полноценном автопилоте, а за рулем с включенной функцией "ассистент водителя".

"Это неполноценный автопилот, в Model 3 есть функция "ассистент водителя", то есть я держал руль", - пояснил Третьяков.

Напомним, что в Украине владелец Tesla освятил ее в храме. Видео.

Также под Киевом впервые в истории Украины произошло ДТП со смертью в салоне Tesla.