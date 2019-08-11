Сотрудники Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики - пытались предотвратить взрыв на ракетном полигоне в Архангельской области РФ. Об этом "Каналу-16" рассказал директор института Валентин Костюков.

При этом Костюков добавил, что причиной смертельного взрыва могла стать "цепь трагических случайностей". Он подчеркнул, что погибшие сотрудники "Росатома" "пытались взять ситуацию в свои руки, но им это не удалось".

Ранее "Страна" сообщала, что в России под Архангельском произошел взрыв в воинской части, где испытывают баллистические ракеты для атомных подлодок.

Также в аптеках Северодвинска и Архангельска пропал йод после взрыва на ракетном полигоне.

Отметим, что разведка США считает, что под Архангельском взорвалась крылатая ракета с ядерным двигателем, о которой упоминал Путин.