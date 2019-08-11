Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Великобританию для важных переговоров, передает Reuters.

"Ожидается, что Болтон призовет британских чиновников более тесно согласовать политику в отношении Ирана с политикой Вашингтона, который оказывает давление на Тегеран посредством ужесточения санкций после того, как Трамп вывел Штаты из иранского ядерного соглашения", - сказано в сообщении.

Агентство отмечает, что двухдневные переговоры Болтона отражают попытки Белого дома укрепить связи с новым британским правительством премьер-министра Бориса Джонсона после напряженных отношений Трампа с бывшим премьер-министром Терезой Мэй.

Отмечается, что Британия поддерживала Европейский союз в приверженности ядерному соглашению с Ираном, известному как Совместный комплексный план действий, но захват британского нефтяного танкера в Ормузском проливе заставил Лондон пересмотреть свою позицию.

Ранее Джон Болтон не исключил переговоров с Россией по контролю за ядерным оружием.