Вчера, 11 августа, во Франции двумя матчами завершился первый тур нового сезона Лиги 1. В одном из них чемпионы страны ПСЖ принимали на своем поле клуб Ним. Болельщики ПСЖ пришедшие поддержать свою команду на стадион, устроили яркий перфоманс против форварда команды Неймара, который оказался замешанным в громком секс-скандале и хочет покинуть столичный клуб.

Фаны ПСЖ, которым изрядно надоели капризы звездного бразильца, развернули на трибунах плакаты с надписями: "Неймар, проваливай", и "Неймар, трахнутый проституткой, это бывает не только при ремонтаде, помнишь?".

Второй лозунг это отсыл к скандальному заявлению, которое Неймар сделал уже играя во Франции. Тогда он заявил, что крупная победа над ПСЖ в составе Барселоны - его лучшее воспоминание в карьере.

Фото со стадиона появились в Twitter Get French Football News.

Фото: twitter.com/GFFN

Примечательно, что самого Неймара не было даже в заявке на этот матч, который ПСЖ выиграл с крупным счетом, забив Ниму три безответных мяча.