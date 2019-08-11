Культовый французский актер Ален Делон после перенесенного инсульта идет на поправку. Об этом в Instagram сообщил младший сын артиста Ален-Фабьен Делон.

Сын опубликовал фото отца, сделанное в больнице после операции. На снимке показан сильно похудевший, но улыбающийся 83-летний актер, сидящий в кресле.

Фото: Instagram

Напомним, что в минувший четверг, 1 августа старший сын Делона, Антони сообщил, что его отец, перенесший несколько недель назад инсульт, проходит лечение в одной из клиник Швейцарии. По его сведениям, инсульт сопровождался "небольшим" кровоизлиянием в мозг, состояние актера после операции стабилизировалось, и он "чувствует себя все лучше".

Ранее дочь Алена Делона рассказала, что с ним после инсульта.

Также Алену Делону провели операцию по шунтированию артерии на бедре.