Сегодня, 11 августа, в Черном море загорелось российское рыболовецкое судно. ЧП произошло в в Туапсинском районе Краснодарского края, передает Рен-ТВ.

По данным регионального МЧС, пожар возник в двигателе, когда судно находилось в 1,5 км от берега в поселке Джубга. После возгорания судно затонуло. Заявляется, что все шесть членов экипажа были эвакуированы, никто не пострадал.

"На борту находилось шесть человек, все были доставлены на берег попутными судами. Погибших и пострадавших нет", - отметили в МЧС.

Ранее "Страна" сообщала, что в Херсоне обыскивали судно, которое поставляло топливо российскому флоту.

Также в Венгрии суд снова арестовал украинского капитана судна Viking Sigyn.

Напомним, что экипаж российского судна Neyma, задержанного в Измаиле, вернулся в Москву.