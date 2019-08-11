Представители трех стран: США, Франции и Германии намерены провести консультации относительно "нормандского формата". Такое заявление сделал Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, передает "Голос Америки".

Дипломат отметил, что данные переговоры состоятся уже на следующей неделе. На встрече будут обсуждать обострение ситуации на Донбассе.

Отмечается, что по данным ООН, по состоянию на 31 декабря 2018 года, c начала войны на Донбассе погибло около 13 тысяч человек.

Ранее "Страна" сообщала, что после гибели морпехов на Донбассе в Германии подтвердили, что готовы к нормандским переговорам.

Также в Германии не назвали дату встречи в Нормандском формате, но переговоры уже идут.

Напомним, что Зеленский заявил, что "нормандская четверка" на уровне МИД соберется в конце августа .