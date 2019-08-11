В воскресенье, 11 августа, в Киеве на бульваре Верховной Рады мусоровоз MAN раздавил мужчину. Об этом сообщает "Информатор".

Трагедия случилась около 19:00. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Водитель мусоровоза рассказал, что сдавал задним ходом во дворы и услышал крик. Остановив машину и выйдя, он увидел мужчину под колесами. На место вызвали "скорую помощь", но спасти мужчину не смогли.

Свидетели аварии рассказали, что за 5 минут до наезда мужчина сидел прямо на дороге на корточках. Погибшему было около 35 лет. Обстоятельства трагедии устанавливает следствие.

Фото: Информатор

Напомним, что на Борщаговке в Киеве бензовоз задавил мужчину, который переходил дорогу в "мертвой зоне". Фото и видео.

Также в Николаеве трамвай задавил переходящую через дорогу пенсионерку.