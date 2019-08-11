Сегодня утром, 11 августа, бойцы Управления госохраны, которые следят за безопасностью в клубе Кабмина на улице Институтской, забили тревогу. Во время утреннего обхода территории, возле забора, был обнаружен предмет очень сильно напоминающий бомбу с часовым механизмом.

Сразу же место опасной находки было оцеплено и вызваны взрывотехники, кинологи и полиция. Как мы позже выяснили из своих источников в МВД, причин для тревоги было предостаточно - ведь найденный бойцами УГОУ предмет был прямоугольной формы, обмотан черной изоляционной лентой, а из него торчали несколько разноцветных проводов. Посередине же скотчем были примотаны тикающие наручные часы и несколько элементов питания.

Взрывотехники не стали рисковать и транспортировать находку на полигон. Место опасной находки оцепили и методом гидродинамического разрушения устройство было уничтожено.

Как выяснилось после операции - взрываться там было нечему. Внешне опасный предмет оказался на поверку обыкновенным муляжом бомбы, изготовленным из пустого баллончика из-под дихлофоса. Кто его изготовил и с какой целью "бомбу" подбросили к забору клуба Кабмина сейчас выясняет полиция. Оперативники просматривают записи камер наблюдения, чтобы вычислить "минеров".

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