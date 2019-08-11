В воскресенье, 11 августа, в Украине завершились матчи третьего тура чемпионата страны по футболу. Главное его событие - Шахтер ушел в отрыв от киевского Динамо, обыграв заклятых друзей на НСК "Олимпийский" со счетом 2:1 и став единоличным лидером гонки. Причем, киевляне опустились на третью строчку.

Приводим, все результаты 3 тура Премьер-лиги

Динамо - Шахтер 1:2

Ворскла - Львов 3:2

Александрия - Олимпик 2:1

Днепр-1 - Десна 0:1

Колос - Заря 1:3

Карпаты - Мариуполь 1:1.

Турнирная таблица после 3 тура Премьер-лиги выглядит так

Фото: terrikon.com

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в Нидерландах обрушилась крыша стадиона АЗ Алкмар, на котором должна пройти игра с Мариуполем в Лиге Европы.