Шахтер уходит в отрыв, Динамо уже третьи. Все итоги матчей и турнирная таблица после 3 тура Премьер-лиги
В воскресенье, 11 августа, в Украине завершились матчи третьего тура чемпионата страны по футболу. Главное его событие - Шахтер ушел в отрыв от киевского Динамо, обыграв заклятых друзей на НСК "Олимпийский" со счетом 2:1 и став единоличным лидером гонки. Причем, киевляне опустились на третью строчку.
Приводим, все результаты 3 тура Премьер-лиги
Динамо - Шахтер 1:2
Ворскла - Львов 3:2
Александрия - Олимпик 2:1
Днепр-1 - Десна 0:1
Колос - Заря 1:3
Карпаты - Мариуполь 1:1.
Турнирная таблица после 3 тура Премьер-лиги выглядит так
Фото: terrikon.com
Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в Нидерландах обрушилась крыша стадиона АЗ Алкмар, на котором должна пройти игра с Мариуполем в Лиге Европы.
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