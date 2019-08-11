В США намерены продолжить и довести до конца уголовное дело в отношении миллиардера Джеффри Эпштейна, который обвинялся в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Об этом заявила Келлиэнн Конуэй, старший советник президента Трампа, передает ТАСС.

"Джеффри Эпштейн определенно совершил немало плохого в течение ряда лет. Надо продолжать расследование его деяний. Я не считаю, что эти преступления должны остаться безнаказанными и кануть в прошлое вместе с ним", - сообщила она.

Напомним, 66-летнего миллиардера Джеффри Эпштейна, обвиняемого в эксплуатации и торговле несовершеннолетними, нашли мертвым в тюремной камере. Ему грозило до 45 лет заключения

Ранее "Страна" сообщала, что Конуэй рассказала, Трамп не теряет надежды провести встречу с Ким Чен Ыном.