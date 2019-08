В воскресенье, 11 августа, программу третьего тура чемпионата Украины по футболу закрывали во Львове местные Карпаты и ФК Мариуполь.

Игра прошла в равной борьбе и закончилась вничью 1:1. На гол Топалова на 25 минуте встречи, хозяева поля ответили точным ударом Войковича спустя 5 минут.

Технические данные матча Карпаты - ФК Мариуполь

Карпаты: 77. Пидкивка, 8. Вербный Н., 24. Дубинчак, 50. Ковтун, 66. Мартенс М., 4. Войкович ( до 64') , 7. Клёц ( до 67') , 20. Ди Франко, 79. Вакуленко, 9. Гуцуляк, 10. Понде ( до 65')

Замены: 19. Лейоус (c 64') , 30. Карпенко И. (c 65')

Запасные: 31. Кудрик, 33. Якимец, 68. Толочко Р., 81. Ременюк, 5. Кучер

Предупреждения: Клёц 46', 67', Гуцуляк 66', Ди Франко 77'

Удаления: Клёц 67'

Мариуполь: 1. Гальчук, 5. Дава, 13. Яворский, 29. Кирюханцев, 6. Танковский, 25. Федорчук, 71. Чех М. ( до 58') , 75. Корниенко В. ( до 65') , 7. Топалов, 20. Кащук ( до 46') , 99. Вакула

Замены: 11. Чурко (c 46') , 9. Мишнев (c 58') , 8. Полегенько (c 65')

Запасные: 12. Худжамов, 4. Чоботенко, 19. Тищенко И., 22. Путря

Предупреждения: Яворский 57', Федорчук 79'.

Рефери: Константин Труханов.

