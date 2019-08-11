В воскресенье, 11 августа в Васильковском районе Киевской области произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. В результате ДТП погибли два человека и пострадали 13, сообщает пресс-служба ГоСЧС.

"11 августа около 19:00 вблизи пгт. Глеваха Васильковского района произошло столкновение легкового автомобиля и микроавтобуса. В результате ДТП погибли двое человек и пострадали 13", - сказано в сообщении.

Подразделения ГоСЧС осуществляли деблокацию тел погибших. К спасательным работам привлекли восемь человек личного состава и две единицы техники.

Фото: dtp.kiev.ua

Ранее "Страна" сообщала, что под Житомиром опер угро не справился с управлением, и в результате ДТП погибли 4 человека.

Также ДТП под Житомиром, в котором пострадали 24 человека, произошло из-за неудачного обгона.