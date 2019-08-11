В Индии в результате наводнений, вызванных сильными дождями погибли уже 147 человек. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы страны.

Люди погибли в штатах Керала, Махараштра и Карнатака. По данным экстренных служб, в наибольшей степени из-за непогоды пострадал штат Керала - здесь за последние три дня погибли не менее 67 человек.

Отмечается, что более 165 000 человек покинули свои дома и нашли убежище в 1 318 лагерях. По предварительным подсчетам, около 200 000 домов были полностью разрушены.

Ранее "Страна" сообщала, что на Сицилии из-за наводнения погибли 12 человек.

Также в Венеции наводнение затопило собор Святого Марка, где хранятся мощи апостола.