Наводнения в Индии. Жертвами стихии стали уже 147 человек
В Индии в результате наводнений, вызванных сильными дождями погибли уже 147 человек. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы страны.
Люди погибли в штатах Керала, Махараштра и Карнатака. По данным экстренных служб, в наибольшей степени из-за непогоды пострадал штат Керала - здесь за последние три дня погибли не менее 67 человек.
Отмечается, что более 165 000 человек покинули свои дома и нашли убежище в 1 318 лагерях. По предварительным подсчетам, около 200 000 домов были полностью разрушены.
Ранее "Страна" сообщала, что на Сицилии из-за наводнения погибли 12 человек.
Также в Венеции наводнение затопило собор Святого Марка, где хранятся мощи апостола.
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