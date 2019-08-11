Президент США Дональд Трамп еще намерен провести очередной раунд переговоров с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом сообщил старший советник главы Белого дома Келлиэнн Конуэй, передает ТАСС.

При этом конкретной даты встречи пока нет.

"Президент встречался несколько раз с Ким Чен Ыном, санкции в отношении Северной Кореи остаются в силе до тех пор, пока не произойдет полная, необратимая и поддающаяся верификации денуклеаризация Корейского полуострова. Мы пока этого не видим", - отметила она.

Конуэй добавила, что некоторые из осуществленных в КНДР запусков ракет малой дальности "не нарушают договоренности", достигнутые в прошлом году на саммите США и КНДР в Сингапуре.

Он (Трамп - Ред.) хочет продолжать переговоры с Ким Чен Ыном по вопросам торговли и другим договоренностям", - подчеркнула советник.

Напомним, что Ким Чен Ын прислал Трампу милое письмо с извинениями за испытания ракет и предложением встречи.

Также Трамп считает Байдена своим главным соперником на выборах в 2020 году.