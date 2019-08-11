Вечером, в воскресенье, 11 августа, Манчестер Юнайтед и лондонский Челси закрыли программу первого тура английской Премьер-лиги. Домашний стадион манкунианцев "Олд Траффорд" был забит до предела и стал свидетелем невероятного унижения "синих".

Манчестер Юнайтед обыграл принципиальных соперников с разгромным счетом 4:0. Худшего кошмара для легенды Челси Фрэнка Лэмпарда, который возглавил команду и придумать нельзя.

Хотя после перерыва, на который команды ушли при счете 1:0 в пользу "красных дьяволов", ничто не предвещало такого разгрома. Гол на 18 минуте с пенальти забил Рэшфорд.

Переломной в матче стала 65 минута поединка, когда Марсьяль после кросса Перейры удвоил результат, а спустя две минуты Рэшфорд оформил дубль, выйдя один на один после длинной передачи от Погба. После этого Челси откровенно посыпался и юный новичок Манчестер Юнайтед Джеймс довершил разгром на 81 минуте, забив немного курьезный гол при помощи рикошета.

Официальный Twitter Манчестер Юнайтед выдал фото героев матча.

Фото: twitter.com/manutd

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