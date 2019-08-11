На чемпионате Европы по прыжкам воду 13-летний украинец Алексей Середа стал самым молодым чемпионом за всю историю соревнований. Об этом в Facebook сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

"Алексей Середа поставил золотую точку в выступлениях сборной Украины на домашнем чемпионате Европы. 13-летний спортсмен победил в индивидуале на вышке и стал самым молодым чемпионом Европы в истории прыжков в воду, превзойдя рекорд британца Тома Дэйли. Наши поздравления спортсмену, его семье и всему тренерскому штабу сборной Украины", - говорится в сообщении.

Алексей Середа принес сборной Украины седьмую медаль на турнире.

Фото: Facebook

Напомним, что опубликована турнирная таблица чемпионата Украины по футболу после первых двух туров.

Также появились все результаты матчей второго тура чемпионата Украины по футболу.