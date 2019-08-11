Названы имена сотрудников "Росатома", которые погибли при взрыве нового изделия на ракетном полигоне в Архангельской области России. Об этом передает ТАСС.

Директор Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Валентин Костюков добавил, что все погибшие будут приставлены к госнаградам.

"Гибель сотрудников - это горькая утрата для всего ядерного центра и Госкорпорации "Росатом". Испытатели являются национальными героями. Эти люди были элитой Российского федерального ядерного центра и проводили испытания порой в самых невероятно тяжелых условиях", - рассказал он.

По словам Костюкова, среди погибших - Алексей Вьюшин, Евгений Коратаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин, Владислав Яновский.

Алексей Вьюшин работал в РФЯЦ-ВНИИЭФ с 1998 года, придя в ядерный центр после окончания Ивановского государственного энергетического университета. В центре разрабатывал специальную аппаратуру и программное обеспечение. Был участником международных научных проектов, в том числе по созданию спектрометра фотонов высоких энергий для экспериментов на Большом адронном коллайдере в ЦЕРНе.

Евгений Коратаев трудился в ядерном центре на должности ведущего инженера-электроника отдела.

Вячеслав Липшев работал начальником научно-испытательной группы, занимался методиками измерений, проводил уникальные работы по подготовке спецтехники.

Сергей Пичугин трудился в ядерном центре инженером по испытаниям первой категории.

Владислав Яновский был заместителем начальника научно-испытательного отделения - начальником научно-испытательного отдела.

"Один из самых опытных специалистов ядерного центра, где он проработал 47 лет. Заслуженный работник атомной промышленности, неоднократно отмечался ведомственными наградами. Автор более 50 отчетов и разработок", - уточнили в пресс-службе "Росатома".

Напомним, что в России под Архангельском произошел взрыв в воинской части, где испытывают баллистические ракеты для атомных подлодок.

Также в "Росатоме" объяснили взрыв под Архангельском.